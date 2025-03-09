Reportan choque entre taxi eléctrico y Caprice por puesto a la altura del Cementerio El Cuadrado

Aproximadamente a las 5:59 p. m. de este domingo 9 de marzo, ocurrió un accidente automovilístico cerca del Cementerio El Cuadrado, cuando un vehículo eléctrico colisionó con un Chevrolet Caprice de los años 70, utilizado como carro por puesto.

Usuarios de redes sociales reportaron que el choque dejó daños visibles en ambos automóviles, afectando la parte lateral del Chevrolet Caprice, mientras que el vehículo eléctrico sufrió daños en la parte delantera.

Afortunadamente, no se reportaron heridos graves en el incidente.

Noticia al Día