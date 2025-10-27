Reportan desaparición de una docente en Portuguesa

Una docente fue reportada como desaparecida, en el estado Portuguesa.

La docente, María Yeniree Briceño Pérez, fue vista por última vez el pasado 19 de octubre, cuando salió de su vivienda sin equipaje ni algo que indicara algún viaje en específico.

Familiares reportaron su desaparición ante las autoridades competentes para que inicien su búsqueda.

La joven es docente de aula y antes de salir de su vivienda, vestía un pantalón oscuro, zapatos negros y camisa de rayas con botones.

Sus familiares dijeron al equipo reporteril de Portuguesa Reporta que no llevaba equipaje. “Salió solo con su cartera negra”.

