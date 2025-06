Reportan desaparición de una pareja venezolana en Perú

Según los parientes, la pareja casada desde hace 10 años, trabaja en eventos sociales como representantes de marcas y residen de manera legal hace 5 años en el Perú

Un matrimonio venezolano está desaparecido desde el domingo 24 de noviembre en El Agustino, distrito de Lima, Perú.

Desiree Álvarez Sánchez y su pareja Gilberto Cardoza, ambos de 31 años de edad, han perdido comunicación con sus familiares, por lo que sus familiares desde Venezuela pidieron ayuda a la Policía Nacional para que se inicien las acciones de búsqueda e investigaciones.

Según los parientes, la pareja casada desde hace 10 años, trabaja en eventos sociales como representantes de marcas y residen de manera legal hace 5 años en el Perú.

La hermana de Desiree dijo, a través del Rotafono de RPP, que han revisado la casa de los esposos, ubicado en El Agustino, y no hay rastros de que hayan ingresado a robar en su domicilio.

“Solo sabemos que ellos no llegaron a su casa el día domingo porque revisaron su vivienda y todo estaba intacto, quiere decir que salieron y no regresaron. Estamos a la espera de que la policía nos ayude. Estamos desesperados porque no tenemos a nadie en Perú, todos estamos en Venezuela. Ellos son personas tranquilas y honestas que se dedicaban a trabajar”, expresó su pariente.

Cualquier información sobre el paradero de la pareja puede comunicarse con la línea gratuita 114 de la Policía Nacional o acudir a una comisaría.

Noticia al Día / Cactus 24