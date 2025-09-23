Reportan incendio en un estacionamiento del Metro de Caracas

Este martes 23 de septiembre, se registró un incendio en el patio y área de talleres del Metro de Caracas, ubicados en la estación La Paz, al oeste de la ciudad, espacio utilizado como estacionamiento de las unidades de Metrobús.

Las llamas fueron controladas por funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Caracas, pero hasta el momento este organismo no ha ofrecido un balance del hecho, según reseñó el medio El Pitazo.

La información preliminar indica que las llamas consumieron dos unidades de Metrobús que estaban dañadas, así como varias bombonas de gas. Se desconocen las causas del incendio.

El Metro de Caracas no se ha pronunciado todavía sobre el suceso, tampoco otras autoridades de Distrito Capital.

Noticia al Día / El Pitazo