Lunes 08 de septiembre de 2025
Al Dia

Rescatan a 16 personas tras crecida de un río en Baralt

Se encontraban en la orilla opuesta del río

Por Greily Nuñez

Una operación conjunta entre los distintos organismos de seguridad y prevención, culminó con el rescate de 16 personas que quedaron atrapadas por la crecida de un río, en el sector Raya Arriba, en la parroquia Pueblo Nuevo del municipio Baralt.

Los hechos ocurrieron el domingo 7 de septiembre, tras una llamada de alerta recibida por el Comandante de los Bomberos de Baralt, Coronel Viomar Montero. Un grupo de 16 ciudadanos, entre ellos cinco menores de edad, un adulto mayor y otros 10 adultos, se encontraban en la orilla opuesta del río, imposibilitados de cruzar debido al aumento del caudal.

Foto: Cortesía

La primera autoridad municipal, alcalde Samuel Contreras, informó que la rápida respuesta de los equipos de emergencia permitió poner a salvo a todas las personas sin novedad alguna. También aclaró que los cuerpos de seguridad permanecen en constante vigilancia para responder de manera inmediata ante cualquier eventualidad similar que se presente.

Foto: Cortesía

Durante el operativo, los funcionarios brindaron atención inmediata a una de las personas rescatadas, una ciudadana que presentaba presión arterial alta y, los rescatistas le realizaron un monitoreo en el lugar para estabilizarla.

Foto: Cortesía
Foto: Cortesía
Foto: Cortesía
Foto: Cortesía
Foto: Cortesía
Foto: Cortesía
Foto: Cortesía

Noticia al Día/Nota de prensa

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
