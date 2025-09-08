Rescatan a 16 personas tras crecida de un río en Baralt

Una operación conjunta entre los distintos organismos de seguridad y prevención, culminó con el rescate de 16 personas que quedaron atrapadas por la crecida de un río, en el sector Raya Arriba, en la parroquia Pueblo Nuevo del municipio Baralt.

Los hechos ocurrieron el domingo 7 de septiembre, tras una llamada de alerta recibida por el Comandante de los Bomberos de Baralt, Coronel Viomar Montero. Un grupo de 16 ciudadanos, entre ellos cinco menores de edad, un adulto mayor y otros 10 adultos, se encontraban en la orilla opuesta del río, imposibilitados de cruzar debido al aumento del caudal.

Foto: Cortesía

La primera autoridad municipal, alcalde Samuel Contreras, informó que la rápida respuesta de los equipos de emergencia permitió poner a salvo a todas las personas sin novedad alguna. También aclaró que los cuerpos de seguridad permanecen en constante vigilancia para responder de manera inmediata ante cualquier eventualidad similar que se presente.

Durante el operativo, los funcionarios brindaron atención inmediata a una de las personas rescatadas, una ciudadana que presentaba presión arterial alta y, los rescatistas le realizaron un monitoreo en el lugar para estabilizarla.

