Un hombre, de 59 años de edad, fue rescatado en horas de la tarde de este domingo 31 de agosto tras ser atacado por un enjambre de abejas, cuando se encontraba en el interior de un tanque subterráneo de agua en el sector Barrancas, municipio Santa Rita en la Costa Oriental del Lago (COL).

Sus familiares al percatarse de lo que estaba pasando trataron de socorrerlo pero las abejas estaban dispersas y agresivas, lo que complicó el esfuerzo por rescatarlo. Minutos después, una comisión de efectivos bomberiles se presentó en el lugar y lograron salvarle la vida.

Posteriormente, el quincuagenario recibió asistencia médica y durante el procedimiento lograron extraerle tres aguijones. Las autoridades hicieron un recorrido por el sector Barrancas hasta que dieron con el lugar en donde estaba el panal. Los bomberos procedieron a retirar las abejas de manera controlada y luego fueron reubicadas.

Noticia al Día / Con información de El Regional del Zulia.