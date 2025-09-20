Rescatan a hombre tras 24 horas en cautiverio en La Concepción, JEL

Efectivos militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), adscritos al Comando de Zona Nº 11 Zulia, lograron rescatar a un hombre luego de estar durante 24 horas en cautiverio. El procedimiento se realizó en el sector Los Rosales, parroquia La Concepción, municipio Jesús Enrique Lossada.

Familiares de la víctima denunciaron el hecho como un secuestro ante las autoridades castrenses y de inmediato, se activó un cerco de patrullaje y escudriñamiento en la referida localidad que permitió el rescate en tiempo record. Uno de los captores fue detenido en el procedimiento.

Trascendió que el delincuente pertenece a una banda denominada "El Virolo" y que junto con su detención, fueron incautados un fusil automático modelo M24 calibre 5.56 x 45 milímetros, cuatro cargadores de armas de fuego, dos radios portátiles, cinco motos y cuatro celulares con información de interés criminalístico.

También fueron incautadas un arma de fuego tipo pistola, calibre .45 milímetros, 125 municiones sin percutir de diferentes calibres y una camioneta recuperada que se encontraba solicitada como robada. El caso fue puesto a la orden de la fiscalía del Ministerio Público.

