Rescatan al comerciante árabe tras permanecer tres días secuestrado en la COL

Una comisión mixta integrada por efectivos militares adscritos al destacamento N° 113 de la Guardia Nacional Bolivariana y efectivos del CONAS COL, rescataron al comerciante árabe, Fawaz Abou Asaali, de 43 años de edad, quién fue secuestrado el pasado 4 de diciembre.

El exitoso operativo se realizó tras un intenso patrullaje de saturación en la parroquia El Prado, del municipio Simón Bolívar, en la Costa Oriental del Lago.

Según las investigaciones pertinentes, la víctima fue secuestrada por miembros del Grupo Estructurado de Delincuencia Organizado GEDO “El Adrián”, quienes habían exigido a los familiares una alta suma de dinero.

Por este caso aún no hay detenidos, sin embargo, las autoridades se encuentran fuertemente desplegados en la zona para dar con el paradero de los presuntos captores.

El comerciante fue secuestrado cuando se encontraba en un taller de latonería y pintura, en el sector Las Morochas, a la altura de la universidad Santiago Mariño, en Ciudad Ojeda.

De inmediato las comisiones policiales y militares se activaron para dar con su paradero.

Noticia al Día / Nota de prensa