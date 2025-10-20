Rescataron 12 cadáveres de la mina Cuatro Esquinas en El Callao

Doce cadáveres han sido rescatados en la mina Cuatro Esquinas del municipio El Callao.

Este rescate fue el resultado de 162 horas de esfuerzo constante del equipo multidisciplinario destacado en la zona.

La información la dio a conocer la gobernadora del estado Bolívar, Yulisbeth García, acompañada de autoridades militares y civiles. Esta cifra oficial la emitió la madrugada de este lunes 20 de octubre.

Reconoció el apoyo, acompañamiento y compromiso del alcalde de Roscio, Wuihelm Torrellas, del ministro Héctor Silva y su equipo del Ministerio de Minas y de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).

Igualmente, al G/D Marco Torres y su despliegue de la Corporación Venezolana de Minería (CVM), Minerven, al G/D Hernández Aguirre, comandante de la Zona 62 Bolívar, Protección Civil, Bomberos, equipos de la Gobernación, “… Así como a cada minero, voluntario, empresa privada y todas las personas que se han sumado en perfecta fusión popular, militar y policial a esta labor”, refirió.

La líder regional reiteró que continuarán trabajando hasta recuperar el último cuerpo que falta. Además, de seguir brindando asistencia integral a familiares y a la comunidad en general.

Noticia al Día / El Oriental