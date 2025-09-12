Robaron kioscos en El Cóndor, Mérida

A través de una grabación se dio a conocer el robo ocurrido en los kioscos frente al bar restaurante El Pico del Águila, en el Collado del Cóndor, Mérida.

Indicaron, que los presuntos antisociales cometieron sus fechorías entre las 12:30 am y la 1:00 de la madrugada de este jueves 11 de septiembre.

Según reportes de los propios locatarios, dos individuos a bordo de una motocicleta, y con un pequeño remolque para cargar el botín, perpetraron el delito. Se llevaron mercancía de tres kioscos, incluyendo artesanías, dulces, chaquetas, guantes, entre otros artículos diseñados para los turistas.

Las pérdidas se estiman entre los $600 y mil dólares aproximadamente.

Sin embargo, el video circulado donde se refleja el escape de los presuntos implicados tiene fecha del 15 de enero del 2001, por lo que serán las autoridades de esa región quienes certifiquen o desmientan lo reseñado por el medio Notiprensa.