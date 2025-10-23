Robó el teléfono de una trabajadora farmacéutica y lo pillaron las cámaras en San Francisco

Un hombre fue detenido por robar el teléfono de una trabajadora farmacéutica, en San Francisco.

El implicado quedó identificado como, Wilfredo José Chirinos Lamos, de 19 años de edad.

La irregularidad ocurrió cerca del Hospital Dr. Manuel Noriega Trigo de la urbanización San Felipe del municipio sureño.

A través de las cámaras quedó registrado el momento en que llegó el joven al establecimiento y en un descuido de la cajera, agarró el celular que estaba en el mostrador. Luego, huyó con rumbo desconocido.

Sin embargo, el video ayudó a los efectivos de Polisur para que dieran con la ubicación del señalado, en el Barrio Corazón de Jesús. El caso quedó en manos del MP.

