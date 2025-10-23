Jueves 23 de octubre de 2025
Sucesos

Robó el teléfono de una trabajadora farmacéutica y lo pillaron las cámaras en San Francisco

El video se viralizó en las redes sociales

Por Greily Nuñez

Robó el teléfono de una trabajadora farmacéutica y lo pillaron las cámaras en San Francisco
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Un hombre fue detenido por robar el teléfono de una trabajadora farmacéutica, en San Francisco.

El implicado quedó identificado como, Wilfredo José Chirinos Lamos, de 19 años de edad.

La irregularidad ocurrió cerca del Hospital Dr. Manuel Noriega Trigo de la urbanización San Felipe del municipio sureño.

A través de las cámaras quedó registrado el momento en que llegó el joven al establecimiento y en un descuido de la cajera, agarró el celular que estaba en el mostrador. Luego, huyó con rumbo desconocido.

Sin embargo, el video ayudó a los efectivos de Polisur para que dieran con la ubicación del señalado, en el Barrio Corazón de Jesús. El caso quedó en manos del MP.

Noticia al Día / Nota de prensa

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Ministro de Cultura Ernesto Villegas inauguró la vigésimo primera edición de la FILVEN en Maracaibo

Ministro de Cultura Ernesto Villegas inauguró la vigésimo primera edición de la FILVEN en Maracaibo

Le cortaron el pene, las manos y un pie: Horrendo crimen en Aragua

Le cortaron el pene, las manos y un pie: Horrendo crimen en Aragua

Robó el teléfono de una trabajadora farmacéutica y lo pillaron las cámaras en San Francisco

Robó el teléfono de una trabajadora farmacéutica y lo pillaron las cámaras en San Francisco

¡Ni pa’ patacones, pues!: Kilo de plátanos roza los 400 bolívares

¡Ni pa’ patacones, pues!: Kilo de plátanos roza los 400 bolívares

Caribes se llevó la victoria ante Bravos y dividió en Puerto La Cruz

Caribes se llevó la victoria ante Bravos y dividió en Puerto La Cruz

Menopausia prematura en mujeres antes de los 40

Menopausia prematura en mujeres antes de los 40

¿Sabías que la prolactina alta afecta también a adolescentes?

¿Sabías que la prolactina alta afecta también a adolescentes?

Tigres supera a Cardenales y mantiene el liderato

Tigres supera a Cardenales y mantiene el liderato

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 23 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 23 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este jueves 23 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 23 de octubre

Emmanuel Clase no jugará en Venezuela esta temporada

Emmanuel Clase no jugará en Venezuela esta temporada

Venezuela venció a Chile en su debut en el Sudamericano Fiba Sub-17 Femenino

Venezuela venció a Chile en su debut en el Sudamericano Fiba Sub-17 Femenino

Djokovic anuncia que no jugará el Masters 1000 de París

Djokovic anuncia que no jugará el Masters 1000 de París

Bayern Múnich no tuvo piedad ante Brujas en la Champions League

Bayern Múnich no tuvo piedad ante Brujas en la Champions League

Liverpool se recupera y golea al Frankfurt en la Champions League

Liverpool se recupera y golea al Frankfurt en la Champions League

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Consternación en Chile: Reconocido camarográfo mató a sus dos hijos gemelos con condiciones especiales y luego se suicidó

Consternación en Chile: Reconocido camarográfo mató a sus dos hijos gemelos con condiciones especiales y luego se suicidó

¡Histórico! Águilas se convierte en el primer equipo en conectar dos cuadrangulares con las bases llenas en un inning

¡Histórico! Águilas se convierte en el primer equipo en conectar dos cuadrangulares con las bases llenas en un inning

La mamá de los ‘palos de agua’

La mamá de los ‘palos de agua’

Ondas tropicales N° 50 y 51 se acercan al territorio venezolano

Ondas tropicales N° 50 y 51 se acercan al territorio venezolano

Ministerio de educación instaló comisión para evaluar

Ministerio de educación instaló comisión para evaluar "impacto de las tareas escolares"

Noticias Relacionadas

Al Dia

Corpoelec realiza mantenimiento en los circuitos Torres Prensa y Saladillo en el centro de Maracaibo

Como parte del programa de adecuación de las redes eléctricas que ejecuta la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), se realizaron mantenimiento…
Al Dia

Consternación en Chile: Reconocido camarográfo mató a sus dos hijos gemelos con condiciones especiales y luego se suicidó

El hallazgo de tres cuerpos sin vida en una vivienda de la comuna de La Reina, en Santiago de Chile,…
Al Dia

En 102 millones de dólares estiman el valor de las joyas robadas del Louvre en París

Los ladrones utilizaron una escalera montada en un camión para acceder a la Galería Apolo a través de una ventana. El robo se ejecutó en siete minutos

Sucesos

Durante seis años violó a su hijastra en Maracaibo

La tenía amenazada

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025