Sacerdote mantuvo como rehén a una joven y a su familia por supuestos motivos pasionales en Cojedes

El exsacerdote, Jesús Ramírez, fue detenido por mantener como rehén a una joven junto a su familia, en la Parroquia Manuel Manrique del municipio San Carlos, en Cojedes.

La noche del domingo, 12 de octubre, el exsacerdote, ingresó a la casa con un arma de fuego y amenazó a los presentes, generando alarma entre los vecinos del sector. Presuntamente, la arremetida se originó por motivos pasionales.

Funcionarios policiales se presentaron en el lugar y lograron detenerlo sin dejar heridos ni víctimas que lamentar.

Al parecer, Ramírez fue enviado a Roma a principios de año para continuar estudios teológicos tras haber ejercido como sacerdote en la misma parroquia.

Las autoridades locales han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer los motivos del hecho y determinar los cargos que se le imputarán.

