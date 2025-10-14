Martes 14 de octubre de 2025
Sacerdote mantuvo como rehén a una joven y a su familia por supuestos motivos pasionales en Cojedes

Lograron detenerlo

Por Greily Nuñez

El exsacerdote, Jesús Ramírez, fue detenido por mantener como rehén a una joven junto a su familia, en la Parroquia Manuel Manrique del municipio San Carlos, en Cojedes.

La noche del domingo, 12 de octubre, el exsacerdote, ingresó a la casa con un arma de fuego y amenazó a los presentes, generando alarma entre los vecinos del sector. Presuntamente, la arremetida se originó por motivos pasionales.

Funcionarios policiales se presentaron en el lugar y lograron detenerlo sin dejar heridos ni víctimas que lamentar.

Al parecer, Ramírez fue enviado a Roma a principios de año para continuar estudios teológicos tras haber ejercido como sacerdote en la misma parroquia.

Las autoridades locales han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer los motivos del hecho y determinar los cargos que se le imputarán.

Lograron detenerlo
Armó la rumba en la oficina con Pastor López en Australia y contagió al jefe

Mientras algunos latinos en el exterior viven anécdotas poco agradables, un colombiano en Australia protagonizó un momento lleno de alegría,…
Esta es la importancia del recibo de luz para compras, ventas y créditos

El cumplimiento de las obligaciones de pago por el servicio eléctrico se materializa en un documento clave: el Certificado de…
Un 14 de octubre nació José Manuel Sánchez, mejor conocido como El Gallo de Veritas

Destacó por su humor característico y habilidad para contar chistes, especialmente en el contexto de las gaitas y las tradiciones.

