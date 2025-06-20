¡Salga, esto va a estallar!: Gritaron a la taquillera del peaje que explotó, pero no le dio tiempo

Una de las víctimas de nombre Lisset, taquillera de un peaje que murió en el lugar, llevaba poco tiempo laborando en el sitio. Los hombres que cometieron el hecho llegaron y le gritaron: ¡Salga, esto va a estallar! , y cuando intentaba cerrar la puerta del taquillero, se produjo la explosión y cayó desplomada.

Presuntos miembros del Ejercito de Liberación Nacional -ELN- se tomaron por asalto el peaje de Alto Pino, en la madrugada de este viernes 20 de junio, en donde colocaron cargas explosivas, las cuales hicieron estallar causando graves destrozos y, al parecer, la muerte de dos personas, que prestaban servicio en ese lugar.

El gobernador encargado, Misael Velásquez Granadillo, confirmó el ataque por parte de personas desconocidas que dejaron izada una bandera alusiva al ELN, anunciado la convocatoria de un consejo de seguridad para analizar detalles de lo ocurrido en la vía más importante que tiene el departamento de La Guajira..

Kerry Mercado, estaba cumpliendo un turno especial, para suplir a uno de los funcionarios adscritos a la grúa. Lo llamaron para ese turno. Cuando se registró la acción estaba cerca a las taquillas, por lo que fue alcanzado por la onda explosiva.

Lisset, la joven taquillera que murió en el lugar, llevaba poco tiempo laborando en la Concesión de Carreteras. Los hombres llegaron y le advirtieron que saliera, pero cerrando la puerta de su lugar de trabajo, se produjo la explosión y cayó desplomada.

Con información Pulso Caribe