Jueves 16 de octubre de 2025
Al Dia

Salvan a niña en el hospital Chiquinquirá tras grave picada por escorpión en su casa en Lara

El animal estaba escondido en una toalla y la pequeña lo agarro para secarse el dl cuerpo

Por María Briceño

Salvan a niña en el hospital Chiquinquirá tras grave picada por escorpión en su casa en Lara
Foto: Cortesía
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La pequeña Rebeca González, de 5 años de edad, fue víctima de una picada por escorpión (alacrán) la tarde de este martes, 14 de octubre en la parroquia Montaña Verde, municipio Torre, del estado Lara.

Según relató su madre, María Yajure, el hecho ocurrió aproximadamente a las 3:00 de la tarde, cuando la niña se estaba secando el cuerpo con una toalla y en donde el animal estaba provocando un grito en la menor que puso en alerta a su progenitora quien se dio cuenta del escorpión y notó había picado a la menor en el cuello.

La señora rápidamente la llevó a un centro médico cercano en El Venado, allí le brindaron los primeros auxilios para estabilizarla. Sin embargo, la niña fue trasladada al servicio de Toxicología del Hospital Chiquinquirá de Maracaibo para recibir el tratamiento indicado.

Rebeca González, residente en la parroquia Montaña Verde del municipio Torres, estado Lara, afortunadamente está fuera de peligro. (Foto: Cortesía)

Ante la emergencia, los familiares se comunicaron con el Mayor Luis Contreras, del cuerpo de Bomberos del INEA, experto en mordeduras de serpientes y escorpiones.

El Mayor Contreras informó que el veneno del escorpión es neurotóxico, lo que significa que ataca directamente el sistema nervioso. Sus efectos en el cuerpo humano incluyen:

Dificultad para movilizar los músculos del cuerpo.

Pancreatitis.

Edema pulmonar.

Riesgo de muerte si el afectado no recibe el suero antiescorpiónico (antiofídico) dentro de las primeras seis (6) horas tras la picadura.

El experto recordó que los meses de julio, agosto, septiembre y octubre son considerados los de mayor proliferación de escorpiones. Por ello, el Mayor Contreras hizo un llamado a la comunidad a estar "pilas" y extremar las precauciones para evitar este tipo de incidentes domésticos.

Explicó que no todos los escorpiones que existen, mayormente, en las zonas rurales de Venezuela y el estado Zulia no son venenosos, pero no hay que confiarse. Dice que hay que ser precavido sacudiendo muy bien zapatos, medias o prendas de vestir que son sitios donde les gusta estar a esos animalitos.

"El escorpión Tityus D", agrega, "muy peligroso, tiene su distribución endémica en Venezuela y Colombia, con un tamaño de 15 centímetros, aproximadamente, de color marrón oscuro con rayas amarillas y anaranjadas.

Escorpión Tityus D tiene
Distribución endémica en
Venezuela y Colombia. (Foto: Cortesía)

Advertencia para los habitantes

El Mayor (B) Luis José Contreras alerta a las personas a no manipular ni pisar animales que parezcan escorpiones. Ni tampoco introducir sus manos en agujeros o grietas en el suelo o árboles. Debe mantenerse la casa limpia y eliminar cucarachas y otros insectos que es el alimento preferido de los escorpiones.

Además, no debe dársele a la persona en el momento del accidente agua con azúcar, porque el veneno del escorpión tiene una enzima que multiplica la glucosa en el organismo que acarrea otras complicaciones.

Lee también: Una niña muerta y su madre gravemente herida al ser arrolladas por un venezolano en Houston

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Descargas eléctricas y lluvia arropan a Maracaibo y San Francisco

Descargas eléctricas y lluvia arropan a Maracaibo y San Francisco

Orlando Urdaneta y Andreína Fuentes estrenan su podcast Voyage to the present, en Miami

Orlando Urdaneta y Andreína Fuentes estrenan su podcast Voyage to the present, en Miami

OpenAI se adentra al territorio de lo sexual con las próximas actualizaciones de ChatGPT

OpenAI se adentra al territorio de lo sexual con las próximas actualizaciones de ChatGPT

Así luce el nuevo logo de Leones del Caracas para la temporada 2025-2026

Así luce el nuevo logo de Leones del Caracas para la temporada 2025-2026

Messi anuncia la creación de un torneo juvenil con su nombre

Messi anuncia la creación de un torneo juvenil con su nombre

Venite pa’ Maracaibo: cine zuliano que conquista las pantallas de Prime Video (por la Dra. Luz Neira Parra)

Venite pa’ Maracaibo: cine zuliano que conquista las pantallas de Prime Video (por la Dra. Luz Neira Parra)

Dodgers amplían ventaja ante Cerveceros en Serie de Campeonato

Dodgers amplían ventaja ante Cerveceros en Serie de Campeonato

Rescatan a un centenar de ‘esclavos’ en una finca de caña en Brasil

Rescatan a un centenar de ‘esclavos’ en una finca de caña en Brasil

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 15 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 15 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 15 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 15 de octubre

Onda tropical N° 46 entró al territorio venezolano

Onda tropical N° 46 entró al territorio venezolano

Jorge

Jorge "Tuto" Quiroga se posiciona como el referente del nuevo capítulo político en Bolivia

¿Sabías que existen diferentes tipos de dolor de cabeza?

¿Sabías que existen diferentes tipos de dolor de cabeza?

Trump recibe a Milei en la Casa Blanca y le ofrece respaldo de cara a las Legislativas en Argentina

Trump recibe a Milei en la Casa Blanca y le ofrece respaldo de cara a las Legislativas en Argentina

Fiesta deportiva en San Francisco: “Estrellas de Seguridad” se enfrenta a “Glorias Deportivas del Zulia” este sábado

Fiesta deportiva en San Francisco: “Estrellas de Seguridad” se enfrenta a “Glorias Deportivas del Zulia” este sábado

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Nueva especie de pez se suma a la fauna marina de Venezuela

Nueva especie de pez se suma a la fauna marina de Venezuela

Noticias Relacionadas

Nacionales

Presidente Maduro a EEUU: "No queremos una guerra en el Caribe ni en Suramérica"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró que su país no desea "una guerra en el Caribe ni en Sudamérica",…
Nacionales

Presidente Maduro a EEUU: "No queremos una guerra en el Caribe ni en Suramérica"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró que su país no desea "una guerra en el Caribe ni en Sudamérica",…
Economía

Cashea devuelve beneficios de más cuotas y bajadas de inicial a sus usuarios

A través de sus redes sociales, la plataforma de créditos más usada en el país, Cashea respondió a sus usuarios…
Ciencia

Mariposa monarca recibe trasplante de ala y vuelve a volar

La falta de simetría impedía que pudiera alzar el vuelo y sobrevivir

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025