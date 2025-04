"Saqué a mi hijo del país por la violencia y murió apuñalado aquí en Atlanta": Desgarradoras palabras de la madre de Mauricio Ascanio

Mauricio Ascanio, fue asesinado de varias puñaladas dentro de su departamento en Atlanta. El homicidio lo perpetró un hombre de nacionalidad colombiana y conocido de la víctima.

El crimen ocurrió a las 5:45 de la tarde del lunes 14 de octubre, en el edificio de departamentos Prominence Aartments, en la zona de Buckhead ubicado en el 3699 Lenox Road NE.

La Policía de Atlanta identificó al sospechoso como Orlando Asprilla Largacha, de 36 años. Asprilla se encontraba de visita en la ciudad y era conocido de Mauricio.

Habla su madre

Su madre busca justicia, por lo que habló con Univisión sobre cómo habría ocurrido el ataque contra su hijo y lo que sabían del acusado.

“Mi hijo era un muchacho muy inteligente y trabajador. Teníamos una empresa de limpieza. Él era un muchacho de muy buen corazón… Desde niño siempre fue muy, muy amoroso, muy querido por todos, siempre. Él siempre fue una buena persona”, dijo Luisana Bermúdez, madre de Mauricio, en entrevista con Jensser Morales.

“Ellos estuvieron en una fiesta y a eso de las 11:00 de la mañana lo llamaron del sitio donde habían estado y le dijeron que aquel muchacho se había quedado allá y no se quiso ir. Le dijeron que iban a llamar a la policía porque estaba como agresivo”, describió Luisana.

“Todos se fueron a buscarlo y mi hijo me dijo que ellos se sentían responsables porque era invitado”, agregó la madre.

Una vez de regreso en el departamento, Asprilla habría atacado a Mauricio. “Él se le fue encima con un cuchillo y atacó a mi hijo”, prosiguió diciendo Luisana.

Las autoridades llegaron al lugar luego de que el acusado presuntamente persiguió a otro de los presentes desde el piso 2 hasta el piso 5 del edificio.

La Policía de Atlanta indicó que cuando llegaron, encontraron a Mauricio con heridas de apuñalamiento y no tenía signos vitales.

Qué pasará con el acusado



Asprilla fue acusado por la policía de Atlanta de asesinato y posesión de un cuchillo durante la comisión de un delito grave.

Luisana le envió un mensaje al acusado de la muerte de su hijo.

“Yo lo perdono porque ya me imagino que debe ser suficiente con andar con esa carga sin nada. No me va a devolver a mi hijo. No sirve de nada tener odio ni rencores, porque nada de eso me lo va a devolver. Pero yo quiero que se haga justicia. Que se haga justicia porque mi hijo lo merece”, dijo Luisana.

