Se ahogó abuelo de 70 años en la piscina de su granja en Machiques de Perijá

La mañana de este lunes 15 de septiembre, fue encontrado sin vida, Arides Oberto, de 70 años de edad. Al parecer, se habría ahogado en la piscina de su granja la noche anterior.

El hecho se registró en la población de San Ignacio, parroquia Sixto Zambrano del municipio Rosario de Perijá, en Zulia.

La víctima fue encontrada por un sobrino, quien iba a la granja a barrer y se topó con la dantesca escena, según reseñó el medio El Machiquense Digital.

Fuentes oficiales informaron que el hombre habría estado consumiendo licor al momento del deceso.

Funcionarios de Polirosario, CPBEZ, CICPC y PNB, se dirigieron al lugar y comenzaron con las investigaciones pertinentes del caso.

Noticia al Día