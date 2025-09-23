Se ahogó niño de 2 años en la piscina de una vecina en Mene Mauroa

Un niño de 2 años, murió ahogado en una piscina de las residencias Enmanuel, en el sector Las Mercedes de la parroquia Mene Mauroa del estado Falcón, según reportes del cuerpo de Bomberos de esa jurisdicción.

El niño, Damián Rafael Munelo Urdaneta, se encontraba con sus padres cuando estos comenzaron a hablar frente a la casa de una vecina y en segundos le perdieron el rastro, reseñó el periodista Gerardo Morón, a través de su cuenta en Instagram.

Luego de varios minutos de búsqueda, una vecina lo encontró dentro de la piscina. A pesar de ser llevado al CDI, se determinó que había muerto por ahogamiento.

Noticia al Día