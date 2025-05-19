Se ahogó sexagenaria en el parque nacional Morrocoy

Una mujer de 66 años, se ahogó en el sector Punta Brava del parque nacional Morrocoy en el estado Falcón.

Lee también: Presa mujer por hackear el teléfono de su expareja y difundir información privada en Guarenas

Según información aportada por Protección Civil del municipio Silva, la víctima respondía al nombre de Gloria Carmona, oriunda de Valera, estado Trujillo.

Al momento del hecho, Carmona fue trasladada en la Unidad Ambulancia de Protección Civil del municipio Silva, desde el Hospital Dr. Lino Arévalo hasta la Unidad Médica Virgen del Carmen de Tucacas. Sin embargo, luego del ingreso, falleció.

Noticia al Día / Nuevo Día