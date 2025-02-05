Se cayó un semáforo sobre un carro y casi mata a sus ocupantes en la Av. Delicias en Maracaibo (+Fotos)

Afortunadamente el hecho no dejó personas heridas. Al parecer, el semáforo se desprendió de su base por falta de mantenimiento

Un semáforo que controla el tráfico en la intersección de la avenida 15 (Delicias) con calle 84, cedió en horas del mediodía de este miércoles 05 de febrero y cayó sobre la capota de un vehículo que se desplazaba hacia la zona norte de la ciudad con varios ocupantes en su interior.

El hecho generó gran tensión y alarma entre los testigos pues el semáforo cayó sobre la capota de un pequeño carro marca Hyundai, de color azul que iba en movimiento. Un grupo de motorizados y transeúntes que presenciaron el suceso ayudaron a las personas a salir del carro.

El presidente del Instituto Municipal de Transporte Colectivo y Urbano de Maracaibo (IMTCUMA), Roberto Boscán, se presentó en el sitio y tras evaluar el daño, informó que se trata de un semáforo doble que cedió por la corrosión interna de sus piezas, principalmente, en su base.

Destacó que dicha corrosión se debe a la falta de mantenimiento y a que la esquina en donde se ubica el semáforo, es utilizada como vertedero de basura. Aseguró que no hubo personas heridas tras el suceso y que las personas que iban dentro del carro solo experimentaron una sensación de pánico.

"El daño que tiene este semáforo se debe a la falta de mantenimiento y a que la esquina donde estaba instalado la usan para botar desechos y cualquier traste viejo. Esa basura a veces la incendian y pues produce una debilitamiento en la estructura que ocasionó que cediera", dijo Roberto Boscán.

El presidente del IMTCUMA agregó que al sitio se presentaron funcionarios de Polimaracaibo, del CPBEZ y de Protección Civil (PC), a propósito de esta eventualidad. Aseguró que se realizarán las gestiones necesarias para que en el transcurso de la próxima semana el semáforo sea reinstalado.

