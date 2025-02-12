Se desahogó con su profesora: Adolescente de 13 años era violada por su padrastro en Machiques de Perijá

Edixón Jesús Sánchez de 56 años de edad, fue detenido por uniformados del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez), por violar a su hijastra de 13 años.

El procedimiento se suscitó en el sector Servio Tulio Peña, parroquia Libertad del municipio Machiques de Perijá, en Zulia.



El caso fue denunciado por las autoridades del plantel educativo donde cursa estudios la menor.

La adolescente se desahogó con su profesora y le contó que era sometida por su padrastro para tener intimidad con él, quien la obligaba a practicarle sexo urogenital y después le daba píldoras anticonceptivas.



Al conocer la denuncia, los funcionarios se dirigieron hasta donde se encontraba el sindicado para su arresto, fue conducido hasta la sede del Centro de Coordinación Policial Machiques, donde quedó a disposición de la Fiscalía 20 del Ministerio Público, mientras que la menor fue llevada al Hospital Nuestra Señora del Carmen donde recibió atención profesional.

