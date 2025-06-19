Martes 23 de septiembre de 2025
Se entregó el asesino de la venezolana Yaidi Garnica

La jueza decretó prisión preventiva en contra del imputado

Por Greily Nuñez

Se entregó el asesino de la venezolana Yaidi Garnica
Como Miguel Sergio Cordero Toledo, quedó identificado el chileno que asesinó a la venezolana Yaidy Garnica Carvajalino.

El investigado se entregó de manera voluntaria en la subcomisaría de Talagante, portando el arma utilizada en el crimen ocurrido el pasado domingo en Cerro Navia.

El caso quedó formalizado en el 5º Juzgado de Garantía de Santiago, donde la jueza Verónica Andrea Toledo López, decretó la medida cautelar de prisión preventiva en contra del imputado, quien fue ingresado a ese recinto penitenciario el mismo día de su entrega. La investigación quedó a cargo del fiscal Manuel Gabriel Zúñiga Rodríguez.

Garnica, de 43 años y madre de familia, fue asesinada de un disparo frente a sus hijas, en medio de una discusión con vecinos mientras celebraban el Día del Padre. Según testigos, el agresor ya se encontraba en el lugar, advirtió que buscaría un arma para matarla y cumplió su amenaza minutos después.

El crimen ha sido calificado como un acto de odio en contra de los venezolanos en Chile.

