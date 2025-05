Se ha vuelto difícil hallar a los fiadores para la influencer Valeria Carruyo

La influencer Valeria Carruyo sigue detenida y la medida interpuesta por Fiscalía es que debe presentar varios fiadores para poder salir en libertad.

Sin embargo, el proceso se ha vuelto cuesta arriba, debido a una series de requisitos y condiciones económicas que deben tener las personas para poder responder por reconocida creadora de contenidos para redes sociales, indicó su abogado.

El representante puntualizó: "A ella no le dieron los 45 días bajo investigación. Fiscalía pidió varios fiadores para sacarla bajo esa medida, pero hasta tanto, no se ha contado con las exigencias requeridas y ella sigue en el comando detenida".

Aclaró que, por razones obvias, la joven no puede aparecer en redes sociales: "Seguimos atendiendo a la familia afectada y dando la cara por ella, puesto que no puede aparecer en ninguna parte mientras no salga en libertad bajo las condiciones exigidas", enfatizó el representante legal.

Sobre el señor Briceño y su hijo, heridos en el accidente del 18 de Octubre tras ser arrollados por Carruyo, se conoció que siguen bajos cuidados médicos en el Hospital Universitario de Maracaibo.

Noticia al Día