Se hundió una gabarra petrolera en el Lago de Maracaibo, cerca de la costa del municipio Simón Bolívar

Alrededor de las cuatro de la madrugada de este sábado 23 de agosto, una gabarra petrolera se hundió en el Lago de Maracaibo, cerca de la costa del municipio Simón Bolívar, hecho que afortunadamente no dejó personas muertas o lesionadas que lamentar.

La embarcación, con el nombre de "Susana1″ y propiedad de una contratista, zozobró cerca de la Estación de Flujo TJ-7 en el Lago cuando repentinamente, comenzó a llenarse de agua a través de la proa. Había nueve tripulantes a bordo y todos fueron rescatados a tiempo por una comisión de PDVSA.

Horas después de este suceso, un video de la gabarra en pleno hundimiento se difundió mediante las redes sociales. Trascendió que las causas que motivaron el hundimiento de la gabarra ya están siendo investigadas por las autoridades competentes, según reseñó el diario El Regional del Zulia.

Noticia al Día / Con información de El Regional del Zulia.