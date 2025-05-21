Se incendió gandola cargada de sal en el Puente sobre el Lago de Maracaibo

Una gandola cargada de sal se incendió en la cabecera del Puente sobre el Lago de Maracaibo.

El accidente ocurrió cerca de las 10: 00 de la mañana de este miércoles 21 de mayo, cuando el conductor del automotor viajaba desde Los Puertos de Altagracia hacia Maracaibo.

En el trayecto sufrió un presunto desperfecto mecánico que provocó su incendio. Afortunadamente, el chofer logró salir y no sufrió lesiones.

Las llamas consumieron la parte de adelante del automotor de carga pesada y el humo esparcido alertó a los conductores, quienes dieron aviso a las autoridades de la región. Al lugar se trasladaron efectivos del cuerpo de Bomberos para apagar el fuego, mientras que los funcionarios de la PNB y GNB ayudaron a cerrar la vialidad. Hasta los momentos solo se encuentra habilitado un tramo de la vía para que los transportistas circulen por El Coloso.

