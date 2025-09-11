Se incendió la empresa de plástico de Maturín

Este jueves 11 de septiembre, funcionarios del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (SNGR) se encuentran desplegados en el sector Zona Industrial de Maturín, estado Monagas, tras registrarse un incendio en la empresa ASIAPLAST, dedicada al procesamiento de plástico.

El siniestro ocurrió en horas de la tarde de este jueves en una estructura de concentrado vinculada a una máquina industrial, según el reporte preliminar de los equipos de emergencia.

Las autoridades trabajan en el confinamiento de las llamas, priorizando la atención de las personas afectadas y la contención total del fuego para evitar su propagación a otras áreas de la planta.

Asimismo, se informó que un equipo multidisciplinario fue activado para investigar las causas del incidente y determinar posibles responsabilidades. Hasta el momento no se han reportado víctimas, pero se mantienen las labores de control y evaluación en el lugar.

El Sistema Nacional de Gestión de Riesgo reiteró su compromiso con la protección de la ciudadanía y el resguardo de las instalaciones industriales en el país.

Noticia al Día / Ministerio Relaciones Interiores, Justicia y Paz en IG.