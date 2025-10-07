Martes 07 de octubre de 2025
Sucesos

Se incendió una casa multifamiliar en Caracas

Los efectivos realizaron las labores de extinción de las llamas para evitar su propagación

Por Greily Nuñez

Se incendió una casa multifamiliar en Caracas
La mañana del lunes 6 de octubre, se incendió una casa múltiple en La Silsa, parroquia Sucre, en Caracas. A pesar de la gravedad del siniestro, no hubo víctimas mortales ni lesionados.

La vivienda de tres niveles fue afectada en la parte inferior, llenando de terror a todos sus habitantes, quienes notificaron lo sucedido a las autoridades del cuerpo de Bomberos.

Los efectivos realizaron las labores de extinción de las llamas para evitar su propagación, minimizando así el riesgo existente a viviendas aledañas.

Entretenimiento

DY regresa a los escenarios: estrenará nuevo sencillo en los Billboard Latinos 2025

El sencillo será parte de un próximo álbum que marcará una nueva etapa en su trayectoria musical
Sucesos

Cadena perpetua para el excarabinero que asesinó a la venezolana Diana Guaina en Chile

El femicidio ocurrió en el 2023
Sucesos

Amenazaron a un hombre con una pistola en plena vía de Cuatricentenario

La arremetida quedó grabada
Internacionales

Colapsa edificio en el centro de Madrid: Hay varios heridos

La Policía Nacional ha informado de al menos dos personas atrapadas y un herido grave que está siendo traslado en ambulancia. Los bomberos, por su parte, aseguran que hay cinco desaparecidos

