Se incendió una casa multifamiliar en Caracas

La mañana del lunes 6 de octubre, se incendió una casa múltiple en La Silsa, parroquia Sucre, en Caracas. A pesar de la gravedad del siniestro, no hubo víctimas mortales ni lesionados.

La vivienda de tres niveles fue afectada en la parte inferior, llenando de terror a todos sus habitantes, quienes notificaron lo sucedido a las autoridades del cuerpo de Bomberos.

Los efectivos realizaron las labores de extinción de las llamas para evitar su propagación, minimizando así el riesgo existente a viviendas aledañas.

Noticia al Día