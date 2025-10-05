Se incendió una iglesia evangélica en Falcón

Una iglesia evangélica se incendió a tempranas horas de la mañana de este domingo cinco de octubre en la avenida Ayacucho, entre calles Las Raíces y la Independencia de Punto Fijo, municipio Carirubana, en el estado Falcón.

El hecho afectó parte de las instalaciones entre ellas el techo y un vehículo tipo Vans de la iglesia evangélica cuyo nombre es "El Remanente". Se pudo conocer, de manera extraoficial, que un vehículo que estaba en el estacionamiento del recinto ardió en llamas cuando su propietario lo encendió.

El incendio del vehículo alcanzó la estructura de la iglesia pasadas las siete de la mañana según reportes del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos que, para la extinción del área convocó a Bomberos de Carirubana, bomberos de PDVSA y funcionarios de Protección Civil. El balance preliminar es de considerables daños materiales.

Noticia al Día / Con información de Falcón Informativa y Gerardo Morón