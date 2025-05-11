Se incendió una patrulla de PoliAragua tras surtir gasolina

Tremendo susto vivieron funcionarios policiales y los ciudadanos que se encontraban en la avenida Principal de El Mácaro, municipio Santiago Mariño, cuando una patrulla de la Policía Bolivariana de Aragua (PBA), explotó y posteriormente se incendió frente a unos locales comerciales de dicha zona de la entidad.

El incidente ocurrido a las 11:43 de la mañana del viernes no dejó lesionados, pero sí daños materiales, entre ellas la unidad policial, un tendido eléctrico y cables de fibra óptica que suministra Internet a la localidad.

Fuentes oficiales explicaron a los reporteros del diario regional El Siglo, que dos funcionarios pertenecientes a la Estación Policía Mariño I de la PBA del Cuadrante de Paz P-10, salieron a surtir la unidad en una estación de servicio que está en Turmero.

Luego de llenar el tanque, los uniformados regresaban a la comisaría, pero cuando transitaban por la avenida Principal de El Mácaro, cerca de un reconocido club social de la jurisdicción, presuntamente el tanque de gasolina de la patrulla explotó y luego se incendió.

Los funcionarios se salvaron de milagro, gracias a que rápidamente reaccionaron y salieron de la unidad para no verse afectados por las llamas.

Un joven que labora en uno de los locales comerciales donde ocurrió el percance, se acercó y los ayudó a combatir el incendio, dándoles un extintor para tratar de apagar el fuego.

