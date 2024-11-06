Se los llevó la creciente

La creciente de un río es peligrosa. Una de sus funestas acciones se registró semana en El Cesar-Colombia el pasado domingo donde la corriente del río se llevó a una joven madre y su hijo de cuatro años.

El diario La Opinión de Cúcuta reseña el sucesos de la manera siguiente: "Angie Quintero y su hijo de 4 años, Thiago Ochoa, perdieron la vida luego de ser arrastrados por la creciente súbita en la quebrada La Torcoroma, donde disfrutaban y compartían junto a sus familiares, en la tarde del 3 de noviembre. A nadie le dio tiempo de reaccionar y evitar que madre e hijo fueran llevados por la creciente."

JC