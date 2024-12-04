Se pusieron a jugar borrachos "el escondido" y ella lo dejó morir en una maleta

A la señora Sarah Boone le han condenado a cadena perpetua acusada del asesinado no premeditado de su esposo a quien dejó morir dentro de una maleta luego de que en medio de una borrachera se les dio por jugar "al escondido".

Jorge Torres decidió esconderse en la maleta desde donde comenzó a llamar a gritos a la esposa porque le faltaba el aire. La señora Boone pensó que eran exageraciones del marido y que podría salir de allí de manera que se fue a dormir, en la mañana tenía la cabeza revuelta por la resaca y, al rato recordó que había dejado en la valija a Torres a quien encontró ya sin aliento.

Con El Mercurio de Chile