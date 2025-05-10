Viernes 15 de agosto de 2025
Sucesos

Se volcó camión de pollos KIRI en Machiques de Perijá

El conductor perdió el control del vehículo

Por Greily Nuñez

Se volcó camión de pollos KIRI en Machiques de Perijá
Un camión de carga que transportaba pollos de la empresa KIRI sufrió un volcamiento en la Troncal 6, específicamente en el kilómetro 120 del municipio Machiques de Perijá.

El incidente ocurrió el viernes 9 de mayo, cuando el conductor Roberto Carlos Castro Padilla, aparentemente perdió el control del vehículo, reseñó el medio Enterate.Noticias.

Afortunadamente, los funcionarios de la PNB, adscritos a la división de investigación de accidentes de tránsito terrestre (DIATT) acudieron rápidamente al lugar y confirmaron que el accidente no dejó heridos ni víctimas que lamentar.

Al Dia

Asunción de Nuestra Señora María: Lunes 18-Ago feriado bancario

Este lunes, 18 de agosto, será feriado bancario a propósito de la conmemoración de la Asunción de la Virgen María….
Sucesos

Capturan a venezolano vinculado al homicidio de un policía en Perú

De acuerdo con los reportes del caso, un agente de la Policía Nacional del Perú, adscrito al servicio de patrullaje motorizado, murió tras recibir varios disparos durante un operativo en el distrito de Los Olivos.

Sucesos

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

La investigación estuvo a cargo de agentes de la la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra la Propiedad de la Delegación Municipal Maracaibo, quienes dieron con el paradero y la ubicación de la sexagenaria. Se dedicaba a la creación y movimientos bancarios de múltiples cuentas de terceros, para apropiarse de manera indebida de los bonos de la referida plataforma digital que otorga el Estado.

Sucesos

Hallazgo de osamenta humana en San Francisco: La "casa embrujada" tiene una muñeca de aspecto macabro en el balcón

Al menos 5 familias han estado como inquilinos en la casa y según, vecinos revelaron haber sentido ruidos y visto sombras en los pasillos

