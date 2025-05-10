Se volcó camión de pollos KIRI en Machiques de Perijá

Un camión de carga que transportaba pollos de la empresa KIRI sufrió un volcamiento en la Troncal 6, específicamente en el kilómetro 120 del municipio Machiques de Perijá.

El incidente ocurrió el viernes 9 de mayo, cuando el conductor Roberto Carlos Castro Padilla, aparentemente perdió el control del vehículo, reseñó el medio Enterate.Noticias.

Afortunadamente, los funcionarios de la PNB, adscritos a la división de investigación de accidentes de tránsito terrestre (DIATT) acudieron rápidamente al lugar y confirmaron que el accidente no dejó heridos ni víctimas que lamentar.

Noticia al Día