Secuestran a comerciante árabe en Ciudad Ojeda

La tarde de este miércoles 04 de diciembre, fue secuestrado un comerciante de origen árabe en Ciudad Ojeda, así lo dio a conocer el Instagram Cronica_Col.

El comerciante de nombre Ziad Aboasali, se encontraba en un taller de latonería y pintura, en el sector Las Morochas, a la altura de la universidad Santiago Mariño, cuando un grupo de hombres armados llegaron y se lo llevaron con rumbo desconocido.

En el sitio se encuentra una comisión del CICPC y otros organismos de seguridad del estado para comenzar con las investigaciones y poder encontrarlo.

El comerciante árabe es propietario de la antigua DAKA.

Noticia al Día / Cronica_Col