Secuestran a otro venezolano en México

La noche del domingo 3 de noviembre, fue secuestrado otro venezolano en México.

El hombre, identificado como Deibis Labarca, de 41 años, salió del país con destino hacía Estados Unidos. Desafortunadamente, en su travesía por el país mexicanos, fue secuestrado por una de las bandas criminales que tiene azotado a los migrantes.

Los criminales exigen una gran cantidad de dinero por su liberación y sus parientes no cuenta con lo exigido, por lo que requieren de la bondad de las personas para poder juntar el dinero requerido.

Para quienes deseen aportar dejaron a su disposición el zelle: [email protected]

Y el pago movil: 20.143.263 /banco Venezuela / 0412.024.38.28

Noticia al Día