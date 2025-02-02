Secuestran a sobrina e hija de una periodista venezolana en México

Familiares de una periodista venezolana fueron secuestrados en México. La información la dio a conocer el sábado primero de febrero, a través de su cuenta en X.

La comunicadora, identificada como, Lorena Evelyn Arráiz, escribió lo sucedido y le pidió ayuda a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

En su mensaje, Arráiz informó que su sobrina y la hija de esta, de tres años, fueron secuestradas junto a un grupo de personas por elementos irregulares en México. Los captores exigen cuatro mil 500 dólares para su liberación.

Contó que su sobrina había emigrado de Venezuela en busca de una vida mejor y, en su mensaje, imploró a la presidenta mexicana por asistencia en este caso.

Lorena Evelyn Arráiz, es una periodista reconocida en el estado Táchira, Venezuela, y ha estado vinculada a organizaciones de derechos humanos y voluntariado en la ONU.

Noticia al Día / La Patilla