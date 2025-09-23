Martes 23 de septiembre de 2025
Sucesos

Secuestraron a comerciante en Maracay

Detectives del CICPC investigan lo sucedido para dar con su paradero

Por Greily Nuñez

Secuestraron a comerciante en Maracay
Un comerciante fue secuestrado el fin de semana, en el centro de la ciudad Maracay, Aragua.

La víctima, identificada como, Neomar Enrique Querales Pérez, se encontraba a bordo de su camioneta Explorer blanco, placas AE737LV, cuando fue interceptado por dos antisociales, quienes se lo llevaron cn rumbo desconocido.

Minutos después de su abordaje, el comerciante llamó a su esposa, Karla Montilla, para informarle que lo tenían secuestrado y que se dirigían hacia la zona de Charallave, publicó Notitarde

Comisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), adscritas a las divisiones Contra Secuestro y Extorsión, además de Contra Terrorismo, se trasladaron al lugar. Actualmente, realizan las diligencias pertinentes para la verificación de los hechos y la localización del ciudadano.

Noticia al Día

