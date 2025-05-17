Secuestraron y mataron a comerciante en Margarita: El cadáver apareció calcinado

Los habitantes de la isla de Margarita, en el estado Nueva Esparta, están conmocionados por el brutal asesinato del empresario Manuel Awada, quien días atrás fue secuestrado por motivos que están siendo investigados por funcionarios de la policía científica. Su cuerpo fue hallado calcinado.

Las autoridades de la región localizaron la camioneta del infortunado hombre completamente incendiada en una lejana zona enmontada perteneciente al sector El Retiro, en los alrededores de la playa Taguantar, cerca de la zona comercial de Juan Griego. Dentro del vehículo estaba el cuerpo del comerciante.

Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) se presentaron en la escena del crimen para realizar las investigaciones las pesquisas y levantar el cadáver encontrado, el cual se presume sea el de Awada.

Por el momento, las autoridades desconocen el móvil detrás del asesinato de Amawa. Los detectives conocen que el empresario fue secuestrado, pero no hay detalles sobre las circunstancias en las que murió. El asesinato de Amawa, que era el propietario de una tienda en Pampatar, conmocionó a todos los habitantes de la isla.

