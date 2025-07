Seis fallecidos por accidentes de motos el fin de semana en Maracaibo

"Una locura", así se expresó un funcionario policial al referirse sobre los incontables accidentes de motocicletas que suceden en la ciudad marabina. En muchos casos, estos fuertes impactos dejan a sus ocupantes sin vida.

Extraoficialmente, se conoció, que desde el sábado 28 de junio hasta el lunes 30-J, seis personas fallecieron por accidentes de motos en Maracaibo. La imprudencia en los conductores sigue a flor de piel, afectando de manera considerable a la ciudadanía.

Algunos usuarios comentaron que aun el conductor maracaibero no se ha adaptado al movimiento de las motocicletas. "La mayoría de los motorizados se pegan a los carros, camiones, camionetas, no dejan un espacio entre vehículos, quieren cruzarse de una vía a otra y aquí no había ese movimiento como en Caracas, por ejemplo, allá por un carro hay 30 motos, aquí se han incrementado de un tiempo para acá", dijo César Rodríguez, chofer de una línea de buses del oeste de la ciudad.

Uso imprudente

Agregó, que el auge de las motos comenzó con la escazes de gasolina entre el año 2022-2023, tiempo en el que la pimpina de combustible era vendida hasta en 20 y 30 dólares.

Esto llevó a los choferes a vender sus carros a precio de "gallina flaca" y optar por comprarse motocicletas. El cambio fue drástico y el uso imprudente de estos automotores ha dejado cifras devastadoras.

El viceministro de Prevención, Seguridad Ciudadana y Cuadrantes de Paz, Endes Palencia, aseguró que el 60 % de los accidentes a escala nacional ocurren en motos.

Hasta el pasado mes de abril, el Observatorio de Seguridad Vial (OSV) de la ONG Paz Activa, contabilizó un total de 397 personas fallecidas en accidentes de tránsito en Venezuela, de los cuales el 45,8 % eran motorizados.

El observatorio explicó que los conductores de vehículos ocuparon el segundo lugar de víctimas fatales, con 53 casos, seguidos de los pasajeros en motos (52), peatones (44), ocupantes de carros (35), ciclistas(8) y pasajeros de autobuses (4).

Evaluaciones prácticas

Debido a este incremento alarmante de accidentes viales, diversos expertos en el área aseguran que es vital que se restituyan las evaluaciones teórico-prácticas para otorgar licencias y se modifique la Ley de Tránsito Terrestre.

"Nos hemos dado cuenta de que están falleciendo entre 3 y 4 motorizados diarios. El motorizado, al no tener un canal de circulación especificado para él, está invadiendo el espacio de otros actores viales (peatones, conductores)", detalló Lilian Romero, directora de Asotransito durante un foro en el programa A Tiempo de Unión Radio.

