Seis heridos dejó vuelco de un autobús tras ser impactado por un camión 750 en la Troncal del Caribe

Un fuerte accidente de tránsito se registró en la Troncal del Caribe, específicamente en la curva de La Tigra, cerca del punto de control Río Limón.

Se conoció que cerca de las 8:30 de la noche del miércoles 30 de octubre, un camión 750 chocó contra un autobús que cubría la ruta Maracaibo-Los Filuos.

El impacto provocó que el bus se volcara y saliera de la vía. El incidente dejó seis personas lesionadas, una de ellas en estado regular.

Equipos de emergencia, entre ellos Bomberos de Mara, Protección Civil y cuerpos policiales, acudieron al lugar para atender a las víctimas y evaluar la situación.

Según el periodista Jhorman Cruz, los heridos fueron trasladados a centros de salud de Maracaibo para recibir atención médica especializada.

ÚLTIMA HORA



Gravísimo accidente reportan choferes de la línea Maracaibo – Maicao, la noche de este 30 de octubre



El hecho ocurrió cerca de las 8:30 de la noche entre una gandola, un camión 750 y un autobús con pasajeros… pic.twitter.com/DFAAZGEZwm — Jhorman Cruz (@Jhormancruz1) October 31, 2024

Noticia al Día