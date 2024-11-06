Señalan a venezolano de robar 150 mil dólares en joyerías en Perú

Un venezolano estaría implicado en un cuantioso robo registrado en una joyería, en un local ubicado en la intersección de las avenidas Arnaldo Márquez y Jesús María, en la ciudad de Lima, Perú.

De acuerdo con los medios locales, el delincuente ingresó al comercio y sustrajo aproximadamente 150 mil dólares en joyas de oro y plata.

Las acciones del ladrón quedaron grabadas por las cámaras de seguridad del exterior de la galería.

El material mostró el momento en que el asaltante trepó las paredes para ingresar al local.

Según el propietario, el delincuente había estudiado la zona horas antes del robo. Asimismo, dijo a los medios que "cuatro tiendas han sido afectadas" por los ladrones.

Según el comerciante “el responsable es un ciudadano venezolano”. De igual manera, en las imágenes también se observa a una pareja, aparentemente peruana, la cual vigila la zona para que el ladrón pueda ingresar sin problemas.

Las grabaciones previas al robo muestran a otra persona, quien revisa las tiendas y el área donde se guarda el dinero, dijo el dueño del establecimiento.

La Policía Nacional acudió al lugar de los hechos para recabar información y posibles huellas dactilares que permitan identificar al delincuente.

Noticia al Día / Diario 2001