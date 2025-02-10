Señalan a venezolanos de extorsionar en playas de Perú

Las autoridades policiales se encuentran tras la pista de un grupo de delincuentes, presuntamente venezolanos, quienes se dedican a extorsionar en playas del distrito de Punta Hermosa, en Lima, Perú.

De acuerdo con los reportes, se trataría de una banda delictiva conocida como “Los Characatos”, quienes se habría apoderado de reconocidos balnearios como El Silencio, San Pedro y Venecia, reseñó Panamericana.

La agrupación hamponil, supuestamente compuesta por ciudadanos venezolanos, se dedica a extorsionar a restaurantes, estacionamientos, vendedores ambulantes y a los visitantes.

Según los informes del medio local, los delincuentes exigen pagos de 11 soles a los visitantes para que puedan ingresar con vehículos; asimismo, aseguran que el cobro es autorizado por la Municipalidad de Punta Hermosa.

A pesar de ello, quienes solicitan el dinero no utilizan uniformes ni identificaciones del ente municipal.

De igual manera, los comerciantes ambulantes son víctimas de extorsión por parte de esta banda.

Noticia al Día / Diario 2001