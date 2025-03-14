Señalan a venezolanos de robarle 20 mil dólares a cambistas en Perú

Un grupo de seis asaltantes, entre los cuales habrían tres venezolanos, fueron señalados de robar 20 mil dólares, en una casa de cambio en Perú.

Las víctimas denunciaron el robo perpetrado a plena luz del día por una supuesta banda delictiva de la zona. Los trabajadores se encontraban en la vía pública, cuando fueron abordados por los seis delincuentes.

Tres de los hampones llegaron a pie al lugar, mientras los otros tres esperaban a bordo de motos lineales, para poder huir rápido del lugar con sus cómplices.

Al parecer el objetivo era una mujer, también cambista, quien se encontraba con sus compañeros, afortunadamente, esta logró ingresar a su local.

Sin embargo, los hampones atacaron a los demás y les arrebataron la suma aproximada de 20 mil dólares en efectivo.

Tras lograr su objetivo, los ladrones huyeron en las motos hacia la avenida Nicolás de Piérola.

Noticia al Día / Diario 2001