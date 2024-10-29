Septuagenario murió calcinado tras el incendio de su casa en Aragua

Un adulto mayor identificado como Máximo Antonio Hernández Rodríguez, de 75 años de edad, murió cerca de las 2 de la tarde de este lunes 29 de octubre luego de que la vivienda donde habitaba se incendiara.

El hecho ocurrió en la calle Valle Verde, sector Jobalito, parroquia Zuata del municipio José Félix Ribas en el estado Aragua. El cuerpo fue hallado en su cama totalmente calcinado.

Los vecinos fueron quienes se percataron de lo que estaba sucediendo. Muchos trataron de salvar al infortunado hombre pero las llamas se los impidieron, por lo que tuvieron que llamar a las autoridades para que asistieran en socorro de Hernández.

Al sitio llegaron los bomberos municipales; luego de controlar la situación e ingresar a la casa, encontraron el cuerpo de Máximo Antonio Hernández Rodríguez. Las autoridades investigan las causas que generaron el incendio que acabó con la vida del septuagenario.

Noticia al Día / Notitarde