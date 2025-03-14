Septuagenario violó a su bisnieta de 5 años en Valencia

Funcionarios de la Policía Municipal de Valencia, lograron la aprehensión de un hombre de 73 años, por el presunto delito de abuso sexual en contra de su bisnieta de 5 años.

Los hechos ocurrieron en la urbanización Ricardo Urriera de la parroquia Miguel Peña.

Precisaron, que la tía y la madre de la niña sorprendieron al septuagenario encerrado en una habitación abusándola.

La familia y los vecinos de la zona hicieron el llamado de alerta al Servicio de Investigación Penal de la Policía Municipal (Sipv) y lograron la captura del agresor.

El señalado, cuya identidad no revelaron, se valió de la confianza que tenía con su bisnieta para cometer la violación.

El caso fue notificado al Ministerio Público (MP) para su debido proceso legal.

Noticia al Día / Diario 2001