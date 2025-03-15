Severo choque deja dos heridos en Cabimas

Una fuerte colisión entre dos vehículos dejó el saldo de dos personas heridas. Los conductores se desplazaban por la avenida Intercomunal con carretera "J", a la altura del sector El Dividive, cuando impactaron.

En el choque ocurrido la madrugada de este sábado 15 de marzo, estuvo involucrada una camioneta Pickup modelo Cheyenne de color blanco y una camioneta Toyota Fortuner.

Los heridos de este accidente vial quedaron identificados como, Antonio Medina, de 42 años, quien presentó una lesión cerebral traumática severa; mientras que el chofer de la Fortuner, Andrés Colmenares, fue trasladado por particulares a un centro de salud privado, así lo dio a conocer el medio El Público TV.

Autoridades manejan el suceso como una imprudencia.

Noticia al Día