Lunes 20 de octubre de 2025
Sucesos

Sexagenario agredió a su pareja con un "puyón" en Maracaibo

También intentó violarla

Por Greily Nuñez

Sexagenario agredió a su pareja con un
Foto: Cortesía prensa Polimaracaibo
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Funcionarios del Servicio de Investigación Penal de Polimaracaibo, lograron la aprehensión de un sexagenario por los presuntos delitos de agresión con arma blanca (puyón) e intento de abuso sexual contra su pareja sentimental.

Los hechos ocurrieron en el sector La Vaquera de la parroquia Chiquinquirá, en Maracaibo.

De acuerdo con la minuta policial, los hechos se registraron la mañana del domingo 19 de octubre, cuando la comisión recibió el reporte de la agresión.

Al llegar al sitio, los oficiales encontraron a la víctima, identificada como Anyi González, con múltiples lesiones, incluyendo una herida punzante no penetrante en la parte superior derecha de su espalda.

La ciudadana relató que su pareja, José Gregorio Ríos Galué, alias "El Chicho", la había agredido con el puyón, y además intentó abusar sexualmente, generándole las lesiones al resistirse.

​La víctima fue trasladada de inmediato al Hospital Central de Maracaibo "Dr. Urquinaona" para recibir atención médica, donde se le diagnosticó el trauma punzante.

​Captura y Evidencia


Los funcionarios iniciaron las labores de búsqueda y lograron detener al sexagenario tras un intento de fuga. Asimismo, pretendió agredir a los oficiales con el mismo puyón.

​Tras ser verificado por el Sistema SIIPOL, se constató que el detenido presenta un historial policial con registros anteriores por delitos de violencia física y lesiones personales que datan de 2016 y 1986, respectivamente.

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Leones pasó la escoba ante Caribes en el Monumental

Leones pasó la escoba ante Caribes en el Monumental

Sexagenario agredió a su pareja con un

Sexagenario agredió a su pareja con un "puyón" en Maracaibo

Bravos terminó con el invicto de Tigres

Bravos terminó con el invicto de Tigres

Magallanes venció a Águilas y logra su primera victoria en la LVBP

Magallanes venció a Águilas y logra su primera victoria en la LVBP

Iglesia Católica cree que sus primeros dos santos son esperanza para el futuro del país

Iglesia Católica cree que sus primeros dos santos son esperanza para el futuro del país

Tiburones apabulló a Cardenales en Barquisimeto

Tiburones apabulló a Cardenales en Barquisimeto

Real Madrid se impuso por la mínima al Getafe con gol de Mbappé

Real Madrid se impuso por la mínima al Getafe con gol de Mbappé

Errores comunes al hablar de economía política (por Jesús Castillo Molleda)

Errores comunes al hablar de economía política (por Jesús Castillo Molleda)

Dos muertos tras salirse de la pista un avión de carga en Hong Kong

Dos muertos tras salirse de la pista un avión de carga en Hong Kong

De Maracaibo a Hollywood: Patricia Velásquez y la leyenda de La Llorona que hoy cautiva en Netflix (Por Luz Neira Parra)

De Maracaibo a Hollywood: Patricia Velásquez y la leyenda de La Llorona que hoy cautiva en Netflix (Por Luz Neira Parra)

Verstappen conquistó el GP de Estados Unidos y complica el título mundial de F1

Verstappen conquistó el GP de Estados Unidos y complica el título mundial de F1

Wanda Rodríguez es la primera mujer umpire en la LVBP

Wanda Rodríguez es la primera mujer umpire en la LVBP

Azulejos obliga al séptimo y definitivo juego por Serie de Campeonato

Azulejos obliga al séptimo y definitivo juego por Serie de Campeonato

Seguros Catatumbo: Balance de situación 2024

Seguros Catatumbo: Balance de situación 2024

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 20 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 20 de octubre de 2025

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Motorizado herido tras impactar su motocicleta contra un carro en la C-2 a la altura de la estación de servicio Amparo

Motorizado herido tras impactar su motocicleta contra un carro en la C-2 a la altura de la estación de servicio Amparo

Volvió a temblar en Bachaquero

Volvió a temblar en Bachaquero

DÍA NO LABORABLE: Saime aclara a sus usuarios los pasos a seguir si les tocó cita este lunes 20-Oct

DÍA NO LABORABLE: Saime aclara a sus usuarios los pasos a seguir si les tocó cita este lunes 20-Oct

Tres ondas tropicales amenazan con más lluvias en gran parte del país

Tres ondas tropicales amenazan con más lluvias en gran parte del país

Titulares de la prensa nacional para este lunes 20 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este lunes 20 de octubre

Noticias Relacionadas

Nacionales

Tres ondas tropicales amenazan con más lluvias en gran parte del país

La OT N° 48 que se desplaza por el oriente venezolano, podría convertirse en ciclón tropical
Al Dia

El ADN en un ‘pitillo’ permitió arrestarlo por un asesinato de hace 41 años: No hay crimen perfecto

El caso ocurrió en el año 1984 y conmocionó a la comunidad de Nassau, EEUU. La adolescente de 16 años, Theresa Fusco desapareció y luego fue hallada muerta en una zona boscosa

Sucesos

Motorizado herido tras impactar su motocicleta contra un carro en la C-2 a la altura de la estación de servicio Amparo

Al lugar llegaron efectivos de tránsito de la PNB, quienes notificaron lo sucedido al cuerpo de Bomberos
Sucesos

Varios heridos dejó colisión de un autobús contra un portón en Guatire, Miranda

Se espera un balance oficial sobre el número de lesionados y las causas del suceso

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025