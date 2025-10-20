Sexagenario agredió a su pareja con un "puyón" en Maracaibo

Funcionarios del Servicio de Investigación Penal de Polimaracaibo, lograron la aprehensión de un sexagenario por los presuntos delitos de agresión con arma blanca (puyón) e intento de abuso sexual contra su pareja sentimental.

Los hechos ocurrieron en el sector La Vaquera de la parroquia Chiquinquirá, en Maracaibo.

De acuerdo con la minuta policial, los hechos se registraron la mañana del domingo 19 de octubre, cuando la comisión recibió el reporte de la agresión.

Al llegar al sitio, los oficiales encontraron a la víctima, identificada como Anyi González, con múltiples lesiones, incluyendo una herida punzante no penetrante en la parte superior derecha de su espalda.

La ciudadana relató que su pareja, José Gregorio Ríos Galué, alias "El Chicho", la había agredido con el puyón, y además intentó abusar sexualmente, generándole las lesiones al resistirse.

​La víctima fue trasladada de inmediato al Hospital Central de Maracaibo "Dr. Urquinaona" para recibir atención médica, donde se le diagnosticó el trauma punzante.

​Captura y Evidencia



Los funcionarios iniciaron las labores de búsqueda y lograron detener al sexagenario tras un intento de fuga. Asimismo, pretendió agredir a los oficiales con el mismo puyón.

​Tras ser verificado por el Sistema SIIPOL, se constató que el detenido presenta un historial policial con registros anteriores por delitos de violencia física y lesiones personales que datan de 2016 y 1986, respectivamente.

Noticia al Día