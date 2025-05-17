Sexagenario intentó envenenar a su hermana por problemas de convivencia en San Cristóbal

Un hombre de la tercera edad, identificado como José Francisco López Varela (67), fue detenido por funcionarios de la Delegación Municipal San Cristóbal, en el estado Táchira, luego de determinarse que, por problemas de convivencia, intentó acabar con la vida de su hermana tres años mayor que él.

Mediante la denuncia interpuesta por la víctima e investigaciones de campo y análisis fílmico, se pudo determinar que el detenido teniendo conocimiento que su hermana consumía café en un termo, le aplicaba una sustancia polvorienta blanca, para que a través de cada taza que tomaba, lo consumiera.

Al realizar un minucioso análisis químico, las autoridades determinaron que el sexagenario le estaba suministrando insecticida, considerado altamente tóxico; por lo que fue apresado y puesto a la orden del Ministerio Público.

Noticia al Día / Douglas Rico Instagram