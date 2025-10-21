Sexagenario le ofreció 500 bolívares a una niña para tener relaciones sexuales en Mercasur

Funcionarios de Polisur detuvieron a un sexagenario por el presunto delito de acoso sexual infantil e instigación a la prostitución en Mercasur, municipio San Francisco, estado Zulia.

Los efectivos policiales indicaron, que una mujer denunció al hombre por ofrecerle a su hija, de 11 años, 500 bolívares para tener relaciones sexuales.

En su testimonio, agregó, que el ciudadano, Fernández José Antonio, de 67 años de edad, estuvo instigando a la niña desde el pasado viernes.

Inmediatamente, se procedió a la búsqueda del sexagenario, quien al ser restringido, fue trasladado al comando de Polisur.

Posteriormente, fue llevado al ambulatorio Sierra Maestra para su valoración médica, donde el doctor lo encontró en excelente estado. Finalmente, fue trasladado al Centro Preventivo de Resguardo y Garantías del Aprehendido, donde quedó a la orden del Ministerio Público.

Noticia al Día / Nota de prensa