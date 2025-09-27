Sexagenario mató a su pareja a palazos en Guárico

El Ministerio Público (MP) del estado Guárico, imputó a César Hernández (60), por el delito de Feminicidio Agravado.

La información la dio a conocer el fiscal de la República, Tarek William Saab, precisando que el sexagenario asesinó a su esposa por celos en el sector Calabozo.

"Cegado de la ira por los celos, asesinó a su esposa, María Puerta (41), agrediéndola de forma salvaje con un objeto contundente tipo palo, hasta causarle la muerte. Luego simuló que su pareja había tenido un accidente con el fin de evadir su responsabilidad”, indicó Saab.

¿Cuándo cometió el crimen el sexagenario?



De acuerdo con un proceso de investigación realizado por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), la mañana del pasado 18 de julio, la víctima se encontraba en un pozo de agua junto a su esposo.

“En un momento de descuido, Hernández la golpeó con un palo y un trozo de madera, para luego arrojarla al agua. La causa de muerte, tras la autopsia de rigor, arrojó asfixia mecánica por sumersión”, indicó Douglas Rico, director del organismo, en aquel momento.

Agregó que el sexagenario había simulado que su esposa falleció accidentalmente al caer en el pozo de agua, mientras intentaba rescatar a su gato, con el propósito de tergiversar los hechos y ocultar un femicidio motivado por problemas pasionales. La pareja llevaban 18 años juntos.

Noticia al Día / Diario 2001