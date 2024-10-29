Sicarios acribillaron a venezolano en Perú cuando salía de su casa para irse a trabajar

Un venezolano, identificado como Marco Eduardo Rosales Rojas, de 24 años de edad, fue asesinado con más de 20 balazos por sicarios momento en el que salía de su vivienda ubicada en la avenida Los Próceres, asentamiento Túpac Amaru, Chorrillos, en Lima, Perú.

Dos sujetos a bordo de una motocicleta lo atacaron sin ningún remordimiento. Tras ser ejecutado, Rosales quedó tendido sobre el suelo y a pesar de los intentos de auxiliarlo, murió desangrado en el frente de su casa donde habitaba junto a su pareja sentimental.

Minutos después, efectivos de la Policía Nacional de Perú llegaron hasta el lugar de los hechos para realizar las diligencias respectivas. Los peritos de criminalística hallaron al menos tres casquillos de bala que reflejan la gravedad del crimen, mientras que el cuerpo del joven venezolano se mantenía cubierto con sábanas hasta la llegada del fiscal de turno.

La pareja del infortunado joven también se encontraba en la escena del crimen, pero evitó brindar declaraciones a la prensa. La policía no descarta que el móvil del crimen se trate de un posible cobro de cupos; sin embargo, ello será confirmado o descartado, según el avance de las investigaciones del caso.

Noticia al Día / Radio Exitosa