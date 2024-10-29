Sábado 16 de agosto de 2025
Al Dia

Sicarios acribillaron a venezolano en Perú cuando salía de su casa para irse a trabajar

Por José Gregorio Flores

La zona donde fue acribillado el joven venezolano fue acordonada. Foto: RRSS.
Un venezolano, identificado como Marco Eduardo Rosales Rojas, de 24 años de edad, fue asesinado con más de 20 balazos por sicarios momento en el que salía de su vivienda ubicada en la avenida Los Próceres, asentamiento Túpac Amaru, Chorrillos, en Lima, Perú.

Dos sujetos a bordo de una motocicleta lo atacaron sin ningún remordimiento. Tras ser ejecutado, Rosales quedó tendido sobre el suelo y a pesar de los intentos de auxiliarlo, murió desangrado en el frente de su casa donde habitaba junto a su pareja sentimental.

Minutos después, efectivos de la Policía Nacional de Perú llegaron hasta el lugar de los hechos para realizar las diligencias respectivas. Los peritos de criminalística hallaron al menos tres casquillos de bala que reflejan la gravedad del crimen, mientras que el cuerpo del joven venezolano se mantenía cubierto con sábanas hasta la llegada del fiscal de turno.

La pareja del infortunado joven también se encontraba en la escena del crimen, pero evitó brindar declaraciones a la prensa. La policía no descarta que el móvil del crimen se trate de un posible cobro de cupos; sin embargo, ello será confirmado o descartado, según el avance de las investigaciones del caso.

Noticia al Día / Radio Exitosa

Principal

¡De Maracaibo pal mundo!: Con apenas 16 años, Nathalia Lares brilla en la pantalla grande de EEUU

La joven se siente orgullosa de su origen venezolano y muestra sus aptitudes destacadas además para la música

Al Dia

República Dominicana eleva a once las provincias en alerta por efectos del huracán Erin

Las provincias en alerta son: La Altagracia, El Seibo y Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata, Montecristi, así como Santo Domingo y el Distrito Nacional.
Al Dia

Ministro Araguayán y gobernador Caldera inauguraron Terminal Lacustre Nigale que interconecta a Mara y Padilla

Los trabajos se iniciaron el pasado 10 de julio y ejecutados en tiempo récord para el beneficio de habitantes de ambas localidades de la subregión Guajira.
Farándula

Miss Zulia 2025 celebra su cumpleaños con el equipo de Noticia al Día

Valeria asegura estar positiva y con mucha fe para enfrentar el reto en Caracas.

