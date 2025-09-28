Domingo 28 de septiembre de 2025
Sucesos

Sicarios asesinan a un hombre y los capturan tras persecución policial en Perú

Uno de los sicarios es venezolano

Por Greily Nuñez

Sicarios asesinan a un hombre y los capturan tras persecución policial en Perú
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Un hombre de 32 años fue asesinado mientras desayunaba en la vía pública, en el cruce de los jirones Humboldt y Parinacochas, en Perú. Las cámaras de seguridad registraron el brutal ataque.

La víctima fue identificada como José Manuel Estrada Gonzales, quien se dedicaba a vender repuestos. Según las imágenes, un antisocial lo interceptó y le disparó repetidas veces en la cabeza y el cuerpo, mientras un cómplice lo esperaba a bordo de una motocicleta.

Luego de consumar el crimen, ambos huyeron por la misma vía de ingreso, generando pánico entre los transeúntes. En la escena se hallaron al menos 10 casquillos de bala, lo que evidencia la ferocidad del ataque.

Los capturaron


Gracias al aviso inmediato de un policía de tránsito que presenció la fuga, la Policía Nacional del Perú (PNP) activó el plan cerco y logró detener a los presuntos responsables en apenas tres minutos, en la intersección de la avenida México con Parinacochas.

En diálogo con La República, el coronel Frank Chang Campos, jefe de la División de Emergencias (Diveme), informó que los detenidos pertenecerían a una banda delincuencial denominada Los Fríos de La Victoria.

Los señalados fueron identificados como José William Peña Zapata (23), venezolano y conductor de la motocicleta, y Richard Espinoza Medina (18), peruano, señalado como autor de los disparos. A este último se le registran antecedentes por hurto agravado a los 16 años y, más recientemente, por tráfico ilícito de drogas.

“No se descarta un posible ajuste de cuentas, pero eso lo determinarán las investigaciones. Hasta el momento, los detenidos están guardando silencio, suponemos que es una estrategia de defensa”, añadió el coronel Chang.

Noticia al Día / La República

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Sicarios asesinan a un hombre y los capturan tras persecución policial en Perú

Sicarios asesinan a un hombre y los capturan tras persecución policial en Perú

Piamonte de Fernando Gutiérrez: Aquí se han sentado Luis Aparicio y El Puma

Piamonte de Fernando Gutiérrez: Aquí se han sentado Luis Aparicio y El Puma

Barcelona remontó a la Real Sociedad y es el nuevo líder de LaLiga

Barcelona remontó a la Real Sociedad y es el nuevo líder de LaLiga

Un motorizado muerto al chocar contra una camioneta en Mara

Un motorizado muerto al chocar contra una camioneta en Mara

Hijo de Poncho Zuleta sufre robo en Valledupar

Hijo de Poncho Zuleta sufre robo en Valledupar

Falleció Russell Nelson, el presidente más longevo de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días

Falleció Russell Nelson, el presidente más longevo de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días

Eran zulianos los ocupantes de las camionetas volcadas en la carretera Coro-Punto Fijo

Eran zulianos los ocupantes de las camionetas volcadas en la carretera Coro-Punto Fijo

Imponente discurso de Meloni:

Imponente discurso de Meloni: "Si te sientes ofendido por el crucifijo, no es aquí donde debes vivir"

Baralt se sumó al simulacro nacional luego de registrarse los sismos en la región zuliana

Baralt se sumó al simulacro nacional luego de registrarse los sismos en la región zuliana

Pereció motorizado tras sufrir un accidente vial en la C-2 de Maracaibo

Pereció motorizado tras sufrir un accidente vial en la C-2 de Maracaibo

Selena Gomez y Benny Blanco celebran su boda en California tras dos años de relación

Selena Gomez y Benny Blanco celebran su boda en California tras dos años de relación

Ataque ruso con drones y misiles deja cuatro muertos en Ucrania este domingo

Ataque ruso con drones y misiles deja cuatro muertos en Ucrania este domingo

Hallan a hombre muerto en Fundabarrios

Hallan a hombre muerto en Fundabarrios

UNT vuelve a Cristo de Aranza donde realizó otra jornada social

UNT vuelve a Cristo de Aranza donde realizó otra jornada social

Bill Gates y otros CEO apoyan la semana laboral de tres días gracias a la IA

Bill Gates y otros CEO apoyan la semana laboral de tres días gracias a la IA

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

En Perú: Intentaron degollar a una venezolana cuando buscaba a su hijo al colegio

En Perú: Intentaron degollar a una venezolana cuando buscaba a su hijo al colegio

¡Regresó la reina! Yulimar Rojas compitió en Venezuela después de más de diez años

¡Regresó la reina! Yulimar Rojas compitió en Venezuela después de más de diez años

Papa León XIV denuncia que la miseria

Papa León XIV denuncia que la miseria "de pueblos enteros" se encuentra "a las puertas de la opulencia"

Cifra récord de siembra de maíz en Venezuela

Cifra récord de siembra de maíz en Venezuela

¡Lo hizo! Marc Márquez conquistó el campeonato de MotoGP por novena vez

¡Lo hizo! Marc Márquez conquistó el campeonato de MotoGP por novena vez

Noticias Relacionadas

Zulia

Ana Clara de Di Martino: "La Ciclovía une deporte, salud y la recreación

Precisó la Dra. Ana Clara de Di Martino que "este es un espacio público recuperado para el deporte, fortalecer la salud y promover la recreación al aire libre; para ello se ha dispuesto un tramo de la Av. El Milagro, los domingos desde tempranas horas de la mañana
Sucesos

En Perú: Intentaron degollar a una venezolana cuando buscaba a su hijo al colegio

La joven denunció el bestial ataque
Sucesos

Eran zulianos los ocupantes de las camionetas volcadas en la carretera Coro-Punto Fijo

Cuatro resultaron heridos y dos no sufrieron mayores daños
Sucesos

Pereció motorizado tras sufrir un accidente vial en la C-2 de Maracaibo

Al parecer, realizaba diligencias personales

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025