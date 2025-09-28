Sicarios asesinan a un hombre y los capturan tras persecución policial en Perú

Un hombre de 32 años fue asesinado mientras desayunaba en la vía pública, en el cruce de los jirones Humboldt y Parinacochas, en Perú. Las cámaras de seguridad registraron el brutal ataque.

La víctima fue identificada como José Manuel Estrada Gonzales, quien se dedicaba a vender repuestos. Según las imágenes, un antisocial lo interceptó y le disparó repetidas veces en la cabeza y el cuerpo, mientras un cómplice lo esperaba a bordo de una motocicleta.

Luego de consumar el crimen, ambos huyeron por la misma vía de ingreso, generando pánico entre los transeúntes. En la escena se hallaron al menos 10 casquillos de bala, lo que evidencia la ferocidad del ataque.

Los capturaron



Gracias al aviso inmediato de un policía de tránsito que presenció la fuga, la Policía Nacional del Perú (PNP) activó el plan cerco y logró detener a los presuntos responsables en apenas tres minutos, en la intersección de la avenida México con Parinacochas.

En diálogo con La República, el coronel Frank Chang Campos, jefe de la División de Emergencias (Diveme), informó que los detenidos pertenecerían a una banda delincuencial denominada Los Fríos de La Victoria.

Los señalados fueron identificados como José William Peña Zapata (23), venezolano y conductor de la motocicleta, y Richard Espinoza Medina (18), peruano, señalado como autor de los disparos. A este último se le registran antecedentes por hurto agravado a los 16 años y, más recientemente, por tráfico ilícito de drogas.

“No se descarta un posible ajuste de cuentas, pero eso lo determinarán las investigaciones. Hasta el momento, los detenidos están guardando silencio, suponemos que es una estrategia de defensa”, añadió el coronel Chang.

Noticia al Día / La República